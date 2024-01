"Te voy a romper el pecho": Chanel y Eva Soriano firman la paz tras su disputa en el especial 'Cuerpos especiales'

Había un conflicto abierto entre Chanel y Eva Soriano y la cosa casi termina en pelea física.

La cantante no empezó su participación en el programa 500 de Cuerpos especiales con una entrevista normal, sino dándolo todo para jugar al ya mítico Dame una pista y descubre al artista, más conocido como DUPYDAA. Por un lado, se la jugaban Lalachus y Chanel, y en el equipo contrario Eva Soriano y Nacho García .

Pero lo cierto es que Eva Soriano no se ha mostrado muy contenta con la presencia de la diva eurovisiva. ¿Por qué? Porque la última vez que estuvo en Cuerpos especiales le quitó el puesto de presentadora. Sí, incluso se sentó en su silla para dar los buenos días a los oyentes.

De ahí que las dos se tomasen tan en serio el reto de adivinar el artista. Las pistas fueron algo confusas peo Eva supo de quién se trataba... Su problema fue que no dijo el nombre de la artista —cantó una de sus canciones— y se le adelantó Chanel que se llevó el reconocimiento de los 800 testigos en el Teatro Alcázar Madrid. Eva, que no tiene muy buen perder, tuvo que hacer de tripas corazón y terminar aceptando su derrota. "Lo importante es participar", se mofó Chanel. "Te voy a romper el pecho", amenazó Eva.

Menos mal, porque sino no hubiera habido entrevista... Y Chanel tiene muchas cosas que contar. Para empezar, su recién estrenado disco Agua es número 1 en ventas. "Me he puesto a llorar de emoción, esto es gracias al público, así que gracias", aseguraba.

Nadie duda de que Chanel es una de las grandes bailarinas de nuestro país, incluso por encima de Jennifer Lopez. No hay ningún estilo que se le resista... Excepto el flamenco. "Nunca he tomado clases de flamenco y me parece un arte de raza, se tiene que aprender desde muy chiquito. A mí lo que se me da mejor es el ballet", contó.

Y de bailes pasamos a temas amorosos. Lalachus ha declado su amor por Rafa Méndes, el profesor de Fama, la única persona por la que dejaría a su novio. Chanel, que reconoce que ahora mismo está soltera, ha admitido que tiene "una lista" de crushes que seguro que se van a cumplir.

"Estáis dando por hecho que es un hombre", ha exclamado cuando Eva Soriano ha jugado a adivinar una de esas identidades. Si es que tiene razón... Qué mujer no caería rendida a sus pies.