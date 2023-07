WRS, el ganador doble de 'Tu cara me suena' en Rumanía que imita a la perfección a Pablo Alborán

Es el fin de temporada de Cuerpos especiales y hemos reservado platos fuertes para el break del verano. Así que qué menos que empezar la semana con un invitado de la talla de WRS —cuyo nombre reales Andrei-Ionuț Ursu—. No olvidemos que el representante de Rumanía en Eurovisión 2022 fue motivo de devoción de nuestra querida Eva Soriano, que se obsesionó con el tema que llevó al certamen: Llámame. Todo un temazo.

"Tengo que reconocer que mi español es mejor que cuando vine la última vez", ha venido diciendo el cantante, aunque ya demostró tener buenas dotes para el idioma por ser "muy similar al rumano" y haberlo aprendido en las telenovelas.

Esta vez el artista viene para, por supuesto, ver a su ya amiga Eva, y también para presentar su nuevo disco, Fiesta'23, un álbum hecho a medida de la fiesta, la diversión y el bailoteo.

La última vez que se pasó por el estudio del programa dejó huella en nuestra presentadora, pero él también se quedó prendado. "Creo que tú eres mi persona favorita de toda España", le ha confesado a Eva, "Todo mi Tiktok está lleno de Soriano", se han reído.

No ha faltado la referencia al pequeño asunto que Eva ha mantenido este año con cierta concursante de Eurovisión 2023. "Yo el año pasado practiqué muchísimo el amor hacia esta persona. Este año he odiado a otra. El año que viene me toca amar otra vez".

Su relación con España

El tour de promoción de WRS ha comenzado, y el cantante ya se ha recorrido España "de norte a sur". Santiago de Compostela, A Coruña, Bilbao, Barcelona, Mallorca, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada y Canarias.

Se nota que no le disgusta el país. "¿Cuando te vas a venir a vivir a España?", le ha preguntado directa Eva. Hay un pequeño hándicap. "No es barato, pero me encantaría vivir en las grandes ciudades", reconocía él. "Después de este finde con el orgullo y todo, es demasiado".

El cantante ha estado presente en una de las carrozas del orgullo de Madrid interpretando su pegadizo tema Llámame, y los fans salieron a la superficie. "En la calle era como: ¡¿Qué esta pasando?!". "Pero me encanta hacerme fotos con la gente".

En plena euforia, mientras cantaba su tema, se dio cuenta de algo: "Tenía una pistola directamente en mi boca", ha contado entre risas. "Fue un poco dulce y le dije a mi manager: ¡creo que tengo droga en mi boca!". Afortunadamente, solo era agua recalentada con un sabor raro.

Su nuevo disco, Fiesta'23

España tiene bastante culpa de su nuevo disco. "Toda. Me inspiró mucho. Todas las fiestas, toda esta locura que está pasando aquí. Quiero vivir aquí". El año pasado y este año han sido una locura para el artista. "Me inspiró a escribir canciones en Ibiza, en el avión".

El proyecto está lleno de canciones de verano. Hoy es para una fiesta en la playa, de la que WRS nos ha regalado unos versos a capela. "¿Y para celebrar tu cumple con varios grupos de amigos que aún no se conocen?", ha preguntado Eva. "Camarero dame un chupito que me estoy secando", ha respondido decidido Andrei. Iggy no daba crédito. "Te van a hacer rico los derechos de autor", ha comentado entre risas.

WRS, estrella doble de 'Tu cara me suena'

Además del fanatismo por la fiesta y las risas, Eva Soriano y WRS tienen algo muy importante en común. Los dos han sido concursantes de Tu cara me suena. Aunque no han corrido la misma suerte.

WRS ha sido dos veces concursante de la edición del programa en Rumanía. Y dos veces ganador. Eva participó una vez... Y quedó cuarta.

"¿Mejor imitación en TCMS?". Andrei lo tiene claro: "Queen". Una viral actuación que le permitió descubrir una cara escondida de su faceta como cantante, aunque con una dentadura postiza que le limitaba un poco y sonaba con una z constante: "I wantz zto break free".

Emilian & WRS interpretan 'I want to break free', de Queen.

"Antes de esto nunca había cantado nada de Queen. Cuando abrí la boca y me di cuenta de que podía cantar como Freddie Mercury, imagínate", confesaba. "Cuando cantas lo haces en tu zona de confort. Yo no sé muchas cosas de mí como cantante. Pero este tipo de show te hace descubrir otras voces".

Pero España no se queda atrás. Nuestra edición de TCMS hizo hace dos meses honor al artista con una imitación de la mano del diseñador Josie, recordada por todos.

Josie imita a WRS en 'Llámame' - Tu Cara Me Suena

WRS se tira a la piscina y se convierte en Rosalía y Pablo Alborán

Hablando de imitaciones, hemos montado un Tu cara me suena a pequeña escala en Cuerpos especiales, para poder ver en vivo cómo el invitado de este lunes se adapta a las mejores voces españolas y nos demuestra esos dos trofeos merecidos en su país.

Con Rosalía lo ha tenido claro y se lanzado directamente a un Chicken Teriyaki que luego se ha complicado un pelín.

Después, ha venido un reto igualmente difícil: Pablo Alborán. Nos ha dejado a todos atónitos con su interpretación de Solamente tú, calcada a la voz de nuestro malagueño de referencia.

