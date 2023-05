¿Qué pasó entre Eva Soriano y Loreen? El origen de la polémica con la cantante de Eurovisión

Le hizo la cruz y de momento no hay marcha atrás. Eva Soriano sigue molesta con Loreen por lo sucedido en la Gala Drag Queen de Gáldar, que tuvo lugar el pasado mes de febrero en Gran Canaria.

La presentadora de Cuerpos Especiales era la encargada de conducir el evento, dar paso a las drags participantes y controlar los tiempos de todas las participaciones. Una vez terminada la gala, Loreen se subiría al mismo escenario para dar un concierto.

Pero las cosas no ocurrieron tal y como estaban planeadas: Loreen salió a cantar cuando el evento drag todavía no había terminado. Es decir, en vez de arrancar su show después, lo hizo mientras se desarrollaba la ceremonia.

El relato de Eva Soriano sobre lo sucedido con Loreen

Lo ha explicado en Cuerpos Especiales en numerosas ocasiones. La presentadora se sintió terriblemente ofendida por las exigencias de la cantante sueca y a David Broncano también le relató lo sucedido en su late night.

"Llegó de Suecia con todo su coño y dijo 'yo tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo voy a hacer dentro de la gala'. Nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de dos horas viendo todas las drags, solo porque Loreen no quería hacer el concierto después", contó antes de explicar que no tenía reparos en hacer pública esta disputa porque el público y toda la gente implicada en el show merecía respeto.

"Las cosas hay que decirlas porque estamos legitimando que la gente sea gilipollas y me molesta muchísimo", añadió.

La respuesta de Loreen

Poco después de haberse viralizado lo ocurrido, la cantante salía al paso de las acusaciones de Eva Soriano. Justificó su incursión en la gala aludiendo a un fallo técnico.

"Lo siento. No sabía eso, de verdad. No sé si fue porque tuvimos algunos problemas técnicos que hicieron que tuviésemos que posponer el concierto", dijo en una entrevista con Yotele.

Además, aseguró que la decisiónd de salir al escenario nunca la toma ella, sino que le viene dada por los miembros de su equipo. "Vinieron y me dijeron 'Loreen, te toca actuar' y dije 'vale, voy'... Lo único que sé es que cuando me toca, mi equipo me lo dice: 'Te toca ya, sal a trabajar'", contó.

Reiteró sus disculpas dirigiéndose directamente a Soriano. "Lo siento si se sintió así y si tuvo que esperar. No me gusta cuando la gente espera por mí. Intenté ofrecer algo especial a todo el que estaba allí. Siempre es así, es como lanzarse desde una montaña. Supongo que es lo que puedo decir. Espero que me perdone. ¡Por favor, perdóname!", exclamó.