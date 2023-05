Quién ganó Eurovisión 2022: la carrera de Kalush Orchestra en el último año

Te interesa Blanca Paloma, poderosa y deslumbrante en la alfombra turquesa de Eurovisión 2023

La noche de la gran final de Eurovisión 2023 comenzará con la actuación de Kalush Orchestra, los flamantes ganadores de Eurovisión 2022 que en estos días celebran el aniversario de aquella mágica noche. Sobre el escenario del Liverpool Arena, la banda ucraniana presentará su performance Voices of a New Generation que incluye Stefania, la canción con la que lograron el primer puesto el año pasado.

Kalush Orchestra, en la final de Eurovisión 2022.

Tras el triunfo en el festival, Stefania se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y en un homenaje a la resistencia ucraniana, aunque lo cierto es que la canción fue escrita por el líder de Kalush Orchestra, Oleh Psiuk, muchos años de estallar el conflicto bélico en homenaje a su madre.

Lamentando que la guerra con Rusia haya impedido la celebración del festival en Kiev, el grupo se ha mostrado muy agradecido con Reino Unido por haber recogido el testigo como anfitrión: "Actuaremos para todos los ucranianos para recordarnos que se avecinan días mejores y la victoria de nuestro país, así como para mostrarle al mundo por qué está luchando Ucrania".

De gira y nuevo sencillo

Liverpool es la primera parada de la gira por Europa de la banda de rap folclórico ucraniana que dará quince conciertos cuya recaudación irá destinada a apoyar a su país. En España, actuarán el 23 de junio en Torrevieja, el 24 en Valencia y el 25 en Málaga.

Estos espectáculos incluirán la versión que hicieron junto al grupo finlandés The Rasmus de la canción In the shadows —a la que retitularon In the shadows of Ukraine— y los dos últimos sencillos que han publicado: la canción Changes, su primer tema en inglés, y Ushme Uturbe, lanzado el 14 de abril. La canción, “una combinación inusual de rap estadounidense y sonidos ucranianos”, cuenta con la colaboración del productor ucraniano DITVAK y el rapero canadiense Bbno$, autor de Lalala, canción que fue un éxito mundial.

El vídeo de su nuevo tema fue rodado en la ciudad de Austin (Texas), aprovechando que el grupo estaba de gira por Estados Unidos, un tour que le llevó a actuar, entre otros lugares, a Cleveland, Orlando o Detroit y con la que, además de dar a conocer su música, denunciaron la situación límite que atraviesa su país por culpa de la invasión rusa.

"Nuestra música demuestra que Ucrania tiene una identidad propia", reseñaba Olesh Spiukel en la rueda de prensa posterior a su visita al Parlamento Europeo.

Un año de activismo y de reivindicaciones

A lo largo de todo este año, el grupo fundado por el rapero Olesh Spiukel, al que se unirían Ihor Didenchuk, el DJ MC Kilimmenl, Tymofii Muzychuk y Vitalii Duzhyk, ha aprovechado la fama y las oportunidades que les ha brindado el triunfo en Eurovisión para hacer una activa defensa de Ucrania y colaborar con donaciones para hacer la vida un poco mejor a los millones de ucranianos que sufren la barbarie de la guerra.

Así resumieron en redes su 2022:

“Tuvimos un año muy productivo:

1) Recaudamos casi 60 millones (casi 1.500.000 de euros) de hryvnias para Ucrania este año.

para Ucrania este año. 2) Viajamos por medio mundo con música ucraniana.

3) Ayudamos a cientos y miles de personas junto con @enko_music y mi organización personal de voluntarios.

4) Ganamos el Festival de la Canción de Eurovisión

5) Escribimos un par de docenas de canciones nuevas que pronto escucharás”.

Una gran parte de ese dinero recaudado para ayudar a su país procedió de la subasta del micrófono de cristal, el premio con el que se reconoce al ganador de Eurovisión, por el que la empresa Whitebit pagó 830.000 euros, y del sorteo del característico gorro rosa que el cantante lució durante todo el ciclo eurovisivo con el que recaudaron 347.000 euros.

El 13 de mayo se suben de nuevo al escenario de Eurovisión en Liverpool, con la esperanza puesta en que algún día puedan ser los anfitriones del festival.

“Fue una noticia muy triste para nosotros que Eurovisión no se celebrará en Ucrania porque uno de nuestros objetivos era llevar el festival allí y lamentablemente no sucedió así. Pero tenemos grandes esperanzas de que Ucrania vuelva a actuar para que el próximo año Eurovisión llegue a la Nueva Ucrania”, reconoció Olesh Spiukel en una entrevista.