Yandel cuenta cómo surgió el remix de 'Besos Mojados' con Rosalía: "Para mi de las mujeres ella es la top"

Hoy ha visitado Cuerpos especiales uno de los reyes de la vieja escuela del reggaetón: el gran Yandel.

Eva Soriano e Iggy Rubín han comenzado la entrevista mostrando al cantante toda su admiración, pues lo llevan esuchando toda su vida y es una leyenda de la música urbana.

El artista, muy agradecido, ha confesado que no sabía que tenía tantos seguidores en España: "Estoy experimentando, algo nuevo conociendo gente nueva, antes pasaba muy poco en España. Esta vez tomé 6 seis días para estar aquí, compartir con todos los fanáticos de España".

Para que se lo crea un poco más Eva ha hecho un recordatorio: "Lo está petando con su nuevo tema Yandel 150 con Feid, ¿cómo no nos va a gustar en España si es triple platino?"

Y es que, además de este sencillo que no para de sonar en todas partes, Yandel acaba de lanzar su séptimo álbum de estudio como artista solista, y nos ha hablado un poco sobre este proyecto: "Una música muy alegre y muy bailable, tengo grandes compañeros como Wisin y Yandel, Ñejo & Dálmata, Baby Rasta & Gringo, Feid, Young Miko (...) van a disfrutar de mucha música diferente pero siempre bien plasmado lo que es la música de reggaetón".

Pero a pesar de ser una gran leyenda, no esperaba que el tema pegase tan fuerte: "Yo tenía el feeling de que iba a ser un buen tema porque Feid está pegando bien fuerte también, o sea la combinación de la vieja con la nueva iba a ser explosiva, pero no esperaba que fuera a ser tan exitosa".

"¿Te sigue haciendo ilusión que se pegue mucho una canción?", ha preguntado Iggy curioso, y Yandel le ha dado una respuesta sincera: "Yo soy bien fanático de la música del reggaeton, me encanta, soy un apasionado del estudio, me encanta trabajar mucha música, entonces para mi es como que me da ese aire nuevamente, cada vez que uno pega un tema es como 'todavía siguo aquí, todavía sigo vigente, todavía la gente me escucha', y es bonito".

El artista también ha hablado de Sour, su hijo de 20 años que es productor de su nuevo álbum.

"Ese muchacho ha aprendido mucho, se la ha pasado en los estudios conmigo, y entonces fue adquiriendo esos conocimientos de la música y es un gran productor. Me gusta lo que hace, lo estoy apoyando porque se que es bueno. Todo lo que él hace me lo llevo aquí en el corazón, me sorprende mucho y me gusta y digo 'wow nunca pensaba'", ha confesado.

Su relación con Wisin

Wisin y Yandel es uno de los dúos más míticos de la música urbana y, aunque hayan priorizado ahora sus carreras en solitario, Wisin está presente en el nuevo álbum de Yandel.

"Escucho esto y siento que tego 16 años otra vez", ha dicho sobre su colaboración, y ha querido saber si van a seguir trabajando juntos

"Así es, doble v es mi hermano, nosotros siempre vamos a seguir colaborando, a nosotros nos gustan siempre los retos y pues siempre saacamos nuestro tiempito de solista, cogemos nuestro decanso y ahora nos toca la etapa nuevamente de hacer de solista, pero vamos a seguir trabajando juntos", ha afirmado sin ninguna duda.

También ha hablado de su última gira con Yandel, que sido increíble.

"Brutal, es un show de mucha energía y muchos éxitos", ha reconocido el cantante. "Se nos hace muy fácil prepararlo porque llevamos mucho tiempo, ya sabemos los temas que tienen la energia correcta para los shows", ha detallado.

Entre los temas que nunca fallan y que siempre piden a gritos en sus conciertos están Noche de sexo, Mirala Bien, Abusadora, Pam Pam, Mírala Bien, Yo te quieor y Algo me gusta de ti.

Sus inicios en el reggaeton

Yandel forma parte de La Fama, un programa donde buscan a la nueva promesa urbana, junto a Nicki Nicole, Rauw Alejandro y Tainy.

"A mi siempre me ha gustado ayudar a los chamacos que tienen talento, para que no pasen en verdad por lo que nosotros pasamos, que se le haga un poquitito mas cómodo", ha expresado el artista, que ha ayudado a artistas como Alexis y Fido, que han estado en su disquera.

Yandel ha reconocido que ahora con Internet lo tiene más fácil: "Nosotros antes no teníamos redes sociales, empezamos cuando estaban los casettes", ha recordado.

Antes de iniciarse en la música el cantante era barbero, y empezó en el mundillo como un hobbie, iba a los estudios, a casa de los DJ, grababan pero no salían en los discos y se frustraban", ha explicado.

Cuando combró 500 dólares por su primer show y se dio cuenta que un día en la barbería eran 100 pesos cambió su rumbo: "Voy a madrugar para ir al estudio y trabajar música y hasta el sol de hoy así ha sido".

Cómo surgió el remix de Besos Mojados con Rosalía

Una pregunta que no podía faltar en la entrevista es la exitosa colaboración de Wisin y Yandel con Rosalía, la artista española más internacional.

Yandel ha explicado que Besos Mojados era un tema que tenían de hace mucho tiempo al que nunca le hicieron promo ni vídeo.

"Queríamos hacer un remix y le preguntamos a Rosalía que de qué cancion era fanática de Wisin y Yandel", ha contado el reggaetonero sobre cómo surgió la colaboración.

Rosalía no se lo pensó dos veces y se metió al estudio con este épico dúo, y solo tienen buenas palabras para ella: "Le quiero dar las gracias porque ella se ha portado brutal con nosotros, muy buena, muy buena gente"

Muy chula, la respeto mucho, muy profesional, otro nivel, yo soy fanático de ella, para mi de las mujeres ella es la top", ha continuado elogiando a la cantante.

"Me gusta porque ella experimenta sonidos nuevos, cuando empecé a escucharla ella no cantaba música de reggaeton y probó y gustó", ha terminado comentando sobre su evolución en la música desde Los Ángeles o El Mal Querer a Motomami.