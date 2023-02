Desplegamos la alfombra roja en Cuerpos especiales para recibir a Miren Ibarguren y Pol Monen, que el 17 de febrero estrenan su nueva película La Novia de América.

"Es una película muy divertida, dirigida por Alfonso Albacete, que estuvimos rodando en México durante dos meses", explica Miren. Además Pol asegura que el hecho de que Miren estuviese en este proyecto, fue un aliciente para decir que sí.

La novia de América va de que el padre en la ficción de Miren y Pol se enamora de una chica mucho más joven de México, basada en una historia real del director.

"Cuando la madre de Alfonso falleció, su padre conoció a una mujer bastante más joven que él, y era mexicana. Y de aquí nace el guion", explica Pol.

¿Cómo reaccionarían Miren y Pol si esto les ocurriese en la vida real? "Yo creo que con mucha alegría", empieza explicando Miren, "yo creo que si ves a tu padre contento con una novia maravillosa... desde luego, como mi personaje no".

Hablando de cómo afrontan las críticas, Miren asegura que mal, especialmente aquellas gratuitas en redes sociales: "Esto que hace la gente en redes, está super pasado de moda. Me parece horrible, una ordinariez y no entiendo que un señor o una señora entre ahí para decirte 'te has pinchado la cara', y otro te dice 'estás más vieja'. Habéis si os ponéis de acuerdo. Es como si tú les hubieses cogido de su cuenta corriente el dinero para pincharte la cara".

Ambos estarán presentes en los Goya 2023

Tanto Miren como Pol asistirán a la ceremonia de los Goya 2023 para entregar dos de los galardones. Pol lo hará en la sección de cortometrajes, mientras Miren entregará el premio a la mejor dirección de producción.

Les preguntamos cuáles son sus películas favoritas, y mientras la actriz prefiere mantenerlo en secreto, Monen se moja un poco más: "He tenido mucha duda porque me gustó mucho As Bestas, y me gustó mucho Alcarràs. Entonces entre Mejor película y Mejor dirección he estado bastante dudoso. Estas dos categorías son las que más he sudado este año".