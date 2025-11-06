Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Amaia Salamanca y David Verdaguer - jueves 6 de noviembre de 2025

Amaia Salamanca y David Verdaguer presentan la película Siempre es invierno, Jorge Yorya cuenta la historia del japonés que se divorcia de una IA y Santos Solano habla de indefensión. En la sección Eva le grita a una nube, la presentadora se enfada con el Universo por lo que le ha preparado para este 2025. ¿Será que las señoras le están lanzando mal karma por haber bailado con Chayanne?