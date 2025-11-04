Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Morat - martes 4 de noviembre de 2025
Eva Soriano y Nacho García reciben a los colombianos Morat, que hablan de posibles futuras colaboraciones y confiesan que les gustaría grabar con Alejandro Sanz. Espido Freire vuelve un martes para analizar la letra de Bizcochito de Rosalía y Jorge Yorya descubre que ya no está de moda tener pareja. Este martes Alba Cordero repasa las versiones de Amaia y la Patrulla Chiquilla nos propone planazos para sorprender a nuestro primoo amigo.