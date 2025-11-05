Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Iván Ferreiro - miércoles 5 de noviembre de 2025

Iván Ferreiro visita Cuerpos especiales para hablar de su gira 35 aniversario Hoy X Ayer y adelantar que su plan no es hablar demasiado. Además Sofía Cristo y Bjones comparten sus secretos para triunfar en el plano internacional. Este miércoles Jorge Yorya trae el caso de la booktuber que lee libros con ChatGPT, Nacho García repasa las noticias del corazón y Ana Morgade da una lista de consejos para salir de los grupos de WhatsApp.