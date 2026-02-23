Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Ángel Martín - lunes 23 de febrero de 2026

Eva Soriano y Nacho García reciben al cómico Ángel Martín, que visita el programa para hablar de su espectáculo Somos Monos. En la mesa de debate se discute sobre dormir con calcetines, Jorge Yorya comenta las quedadas therian y Arturo Paniagua descubre un montón de temas que fueron un éxito y de los que no conocemos sus compositores. Además, como cada lunes, Javi Sánchez repasa los lanzamientos musicales más destacados de la semana.