Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con La Sonrisa de Julia - viernes 20 de febrero de 2026

Marcos Cao, vocalista y compositor de La Sonrisa de Julia, visita a Nacho García y Lalachus para hablar del nuevo disco de la banda, Enemigo, y comentar su proyecto musical junto a Carlos Ares. Además, Bertus le pone nota al teatro inmersivo y Juan Sanguino habla del reality showAmerica's Next Top Model, que en España se adoptó como Supermodelo. Y en la sección A Puro Fomo hablan de fantasmas.