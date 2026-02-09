Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Belén Rueda - lunes 9 de febrero de 2026

Belén Rueda presenta la película El Vestido, Arturo Paniagua comenta la Super Bowl y habla del aniversario de Hannah Montana, Jorge Yorya cuenta lo que está pasando con los saltadores de esquí de los Juegos de Invierno y el uso del ácido hialurónico en el pene para mejorar su rendimiento y Javi Sánchez repasa los lanzamientos musicales más destacados. En la mesa de debate se habla de San Valentín sí o no.