Con Nacho García y Lalachus
Cuerpos especiales | Con Carlos Ares y Barry B - jueves, 17 de septiembre de 2026
Los artistas Carlos Ares y Barry B se han pasado por Cuerpos especiales para presentar Postdata, la colaboración que plasma la buena relación que mantienen entre ambos y incluso podría dar lugar a un proyecto conjunto de mayor entidad. Además, el psicólogo Santos Solano ha explicado en Cuerpos especiales qué es la ambivalencia afectiva, esa emoción contradictoria hacia la misma persona que hacen que no quieras separarte de una persona pero, al mismo tiempo, no puedas soportarla, nueva versión con Relaja el parrús, que llega Lachus con soluciones para el caos organizado por Shakira en Madrid con sus 12 conciertos y se abre por primera vez en la temporada el Buzón de sugerencias de los empleados de Cuerpos especiales.