Con Nacho García y Dani Piqueras

Cuerpos especiales | Con Taz Skylar - martes, 15 de septiembre de 2026

El actor Taz Skylar se ha pasado por Cuerpos especiales para hablar del impacto global que ha tenido la serie en live-action de One Piece y ha desvelado algunas anécdotas de su ajetreada vida privada, además de comprometerse a un salto en paracaídas con Jorge Yorya. Además, los más pequeños vuelven a tomar el control del antimorning show de Europa FM con La Patrulla Chiquilla y Jorge Yorya da una vuelta a los titulares alarmantes sobre la IA.