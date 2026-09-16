Con Nacho García y Dani Piqueras
Cuerpos especiales | Con Pablo López - miércoles, 16 de septiembre de 2026
Pablo López lanza este viernes El Cuarto, su quinto álbum de estudio que incluye una colaboración con Lola Índigo. El cantante está preparado para ese día y también para el lunes 21 de septiembre, cuando podremos disfrutar de su directo en la Fiesta 30 Años Europa FM. A esto hay que sumar las tres fechas que ya ha anunciado para 2027. Además, Tranquilo muchacho, que llega Picacho, con Nacho García y Dani Piqueras ofreciendo soluciones para ver a Oasis en Barcelona sin pagas los más de 200 euros que cuesta la entrada, Nacho García se sumerge en los salseos de la maternidad de Lady Gaga y la ocupación profesional de Paddy Noarbe, pareja de Marcos Llorente, y el equipo debate sobre si se irían a un pueblo medieval italiano casi despoblado con vivienda gratis y pocas horas de trabajo.