Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con David Verdaguer - viernes, 13 de noviembre de 2026

Este viernes, 'Cuerpos especiales' se despide de la semana con los 'Titulares y nada debajo' de Dani Piqueras y la review de Bertus sobre dormir en casa de tus amigos siendo más grande que un tren. Además, Juan Sanguino desvela todo lo que se sabe sobre la nueva película de James Bond y el actor David Verdaguer visita el programa para presentar su nueva película: 'El director'. ¡Y no te pierdas los planes de Nacho García y Lalachus en 'A puro FOMO'!