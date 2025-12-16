Con Nacho García y Alba Cordero

Cuerpos especiales | Con Elena Irureta - martes 16 de diciembre de 2025

Elena Irureta visita Cuerpos especiales para presentar Abuela Tremenda,La Patrulla Chiquilla vuelve con consejos para ver los dibujos animados en la tele aunque los padres quieran ver otra cosa, Espido Freire analiza la versión de El Burrito Sabanero de David Bisbal y Jorge Yorya nos cuenta que hay una persona que ha creado una estatua gigante para hundirla en el mar y confundir a los arqueólogos del futuro. Además, Dani Piqueras y Javi Sánchez hacen que Beethoven se pase por una rave de los 90