Con Nacho García y Lalachús

Cuerpos especiales | Con Chiara Oliver - viernes 12 de diciembre de 2025

Chiara Oliver presenta su nuevo single, Puzzle, y habla de su participación en La Voz como asesora del equipo de Pablo López. Además Bertus le pone nota a las cenas de empresa y Juan Sanguino repasa la vida de Katy Perry después de que la cantante y Justin Trudeau hayan oficializado su relación con una foto en redes sociales. Además, como cada viernes, descubrimos al último candidato de Pueblos especiales y abrimos las votaciones para descubrir al pueblo ganador de la semana.