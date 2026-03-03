Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Fernando Guallar - martes 3 de marzo de 2026
Fernando Guallar presenta la obra Rompienteso, como la llaman Eva Soriano y Nacho García, Rompedientes. El actor habla de empatía al hilo de su debut teatral y confiesa que le gustaría ver un biopic de Pau Donés. Jorge Yorya nos cuenta qué está pasando con Jim Carrey, Espido Freire analiza el Aserejé de las Ketchup y, aprovechando el día del omega 3, Alba Cordero habla de canciones con pescados/peces como protagonistas