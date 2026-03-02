Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Carlangas - lunes 2 de marzo de 2026

Carlangas visita a Eva Soriano y Nacho García para presentar su nuevo single, Problemas, y hablar de sus próximos planes, incluida la Romería Da Nosa Señora Do Corpiño De Baile que capitaneará el Viernes Santo. Jorge Yorya habla del fenómeno altavoz-urna funeraria, Javi Sánchez comenta los lanzamientos musicales más destacados de la semana y Arturo Paniagua recuerda cómo eran lo BRIT Awards cuando había más bebida que comida. En la mesa de debate Eva, Nacho, Dani y Rober discuten sobre si ver la tele con el móvil o no.