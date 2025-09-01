Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Juanra Bonet - lunes 1 de septiembre de 2025

Juanra Bonet abre la temporada de Cuerpos especiales para presentar su nuevo concurso Juego de Pelotas. Leiva lleva a los oyentes del morning de Europa FM a asistir a su concierto en Ciudad de México. Jorge Yorya se estrena como colaborador diario, de lunes a jueves, y Juan Sanguino comenta la próxima boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Como todos los lunes, Jota Music trae los lanzamientos musicales más destacados.