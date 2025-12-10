Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Satín Greco - miércoles 10 de diciembre de 2025

Satín Greco, ganador de Drag Race España 2025, visita Cuerpos especiales para hablar de la gran final del concurso de Atresmedia. Jorge Yorya analiza la separación de Sonia y Selena y Eva Soriano saca sus cartas Disney para leer el futuro de una oyente. Además, este miércoles conocemos al segundo candidato del concurso Pueblos especiales y el duende Cuerpín aparece de debajo de la mesa para leer la cartilla a los presentadores.