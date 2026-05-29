Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con La La Love You - viernes, 29 de mayo de 2026

La La Love You se pasa por el estudio de Cuerpos especiales para presentar su nuevo disco, ¿Por qué me miráis así?, y comentar su próxima visita al Local de Ensayo Europa FM. Alba Cordero celebra, con un día de retraso, el día de la hamburguesa y hace una playlist con canciones que sonarían en una hamburguesería como la de Grease. Bertus le pone nota a la evolución del postureo y Juan Sanguino habla de Tom Hardy. Además, en la sección A puro fomo, Nacho García y Lalachus se debaten entre pasar el fin de semana como si tuvieras 70 años o ir a un bar de tirolinas y aventuras.