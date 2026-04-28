Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales - martes 28 de abril de 2026

Eva Soriano y Nacho García se lo pasan en grande con Jorge Yorya y todo lo que está pasando con la película Michael. Espido Freire se echa las manos a la cabeza al analizar la letra de The Fate Of Ophelia de Taylor Swift. La Patrulla Chiquilla nos da consejos sobre qué no puede faltar en tu look para tener estilo. Y en la sección Padre de Dragones, Dani Piqueras nos cuenta cómo fue la clase de judo con su hijo Milo. También descubrimos las notas que dejan en el buzón de quejas de Cuerpos especiales.