Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Javier Rey y Loreto Mauleón - martes 10 de febrero de 2026

Javier Rey y Loreto Mauleón presentan la película El fantasma de mi mujer, Jorge Yorya habla del polémico música Kid Rock y la anti Super Bowl que montó para los fans de Trump y Espido Freire compara Ven, ven, ven de las Sex Bomb con la Odisea. En la sección Padre de Dragones de Dani Piqueras se habla de disfraces de niños y La Patrulla Chiquilla ofrecen nombres alternativos para Eva Soriano y Nacho García.