Quién es Sofía Surferss, la hermana de Lola Lolita que también es 'influencer'

La popularidad alcanzada por algunas influencers ha hecho que cada paso que den se amplifique sobremanera sin importar las circunstancias. Eso es lo que le sucede a Sofía Moreno, más conocida como Sofía Surferss.

Esta joven alicantina de 22 años saltó a la fama por aparecer en los vídeos de su hermana, la archiconocida Lola Lolita. Pero, más allá de sus vínculos familiares, la influencer cuenta por sí misma con una gran base de seguidores: más de 1,5 millones en Instagram y más de 5,2 en TikTok.

Al hacerse famosa tan joven, Sofía Surferss tuvo que abandonar sus estudios: "¿He dejado la carrera? La respuesta es sí. Cuando terminé el bachillerato, la carrera que yo quería hacer era Veterinaria. Los animales me encantan, pero al final estudié Fisioterapia porque Veterinaria no estaba en la privada de Elche", dijo en Twitch.

Por tanto, dejó la carrera porque no era compatible con su profesión: "Yo con redes sociales no podía estar desde las ocho de la mañana, comer y volver a la universidad por la tarde y salir a las nueve de la noche porque no creo contenido, no hago las campañas que tengo que hacer de publicidad... No tengo tiempo", añadió.

El culebrón con Fabiana Sevillano

En el mundo de las redes suele haber bastante buen rollo entre creadores (ya sea real o fingido), pero, a veces, saltan las chispas. Al contrario de lo que ocurre en otras profesiones, aquí lo que podía haberse quedado en un problema íntimo se vuelve un asunto de debate público.

Esto mismo ocurrió entre Sofía Surferss y Fabia Sevillano, quienes tuvieron un enfrentamiento relacionado con el exnovio de la hermana de Lola Lolita, Álvaro Suárez. Al parecer, alguien publicó un vídeo en el que se veía a Fabiana y Álvaro besándose, y en el cual comentó Sofía, molesta.

Ante el revuelo formado en redes sobre este tema, Fabiana rompió su silencio con un vídeo de casi 10 minutos. "Le dije [a Lola Lolita] que llamara a su hermana por videollamada y se lo contaba yo misma, pero me dijo que no porque se iba a poner la cosa caliente", comentaba. Además, por más que Sofía aseguraba que la consideraba su amiga, Fabiana aclaró que para ella era la hermana de Lola y que nunca habían sido amigas.

Su última ruptura sentimental

Hasta la fecha, la última relación de Sofía ha sido con el atleta Dani Castilla, quien acumula hasta cuatro medallas de oro en la especialidad de carrera de vallas. Durante meses, se estuvo rumoreando que los dos estaban juntos, pero cuando empezaron a publicar contenido en redes sociales, se confirmó la teoría.

Sin embargo, a finales de 2025 se confirmó que su relación había terminado al dejarse de seguir ambos al mismo tiempo en Instagram. "No ha pasado nada grave, simplemente han roto", informó Javi de Hoyos.

La polémica de su hermana

En 2025, Lola Lolita se vio envuelta en una polémicaal participar en la serie de vídeos 21 Días Entre Millonariosdel youtuber Nil Ojeda. En ella, el objetivo era gastar dinero en restaurantes o tiendas de lujo, algunas veces acompañados por personalidades con bastante dinero en la cuenta.

Sin embargo, el problema de Lola Lolita surgió a raíz de un bolso de Dior, el cual le prometieron que se lo regalarían, pero al surgir algunos inconvenientes, la influencer mostró algunos comportamientos que fueron señalados en redes como "lamentables" y "clasistas".

Al formarse toda esta polémica, Lola tuvo que salir a pedir disculpas y a explicarse, pidiendo incluso ayuda a los propios creadores de la serie para aclarar la situación. Ante la oleada de hate, Sofía Surferss mostró todo su apoyo a su hermana, aconsejándola en privado sobre todo lo ocurrido.

Altavoz de los problemas de acné

Sofía Surferss siempre se ha caracterizado por la naturalidad con la que se ha mostrado en redes a todos los niveles. La joven veinteañera no duda un segundo en enseñar su día a día tal y como se le presenta en decenas de vídeos de viajes o sus coreografías más virales.

Una naturalidad que se aprecia tanto en sus expresiones como en su aspecto, caracterizado por su larga melena rubia y, en algunos episodios, por un marcado acné.

La joven se ha convertido en un altavoz de una condición dermatológica que afecta a millones de personas independientemente de la edad. "Si un día no me apetece maquillarme, pues salgo con la cara lavada. [...] Es un problema que tiene mucha gente y creo que es importante visibilizar el problema que tengas", explicó en una reciente entrevista en Cosmopolitan.

Su ruptura con el 'tiktoker' Trece

Uno de los primeros episodios de gran repercusión que experimentó Sofía Surferss fue su ruptura con el tiktoker Trece. Ambos formaban una de las parejas más populares entre los usuarios más jóvenes de la red social, compartiendo momentos idílicos y bailes con los que demostraban a sus seguidores cómo pasaban su tiempo juntos.

Sin embargo, una serie de publicaciones hicieron sospechar a sus seguidores que la relación entre ambos pendía de un hilo hasta que, a finales de septiembre de 2023, ambos confirmaban que habían roto su vínculo.

A pesar de ello, la influencer se vio envuelta en una polémica con su expareja en 2025 tras publicar un vídeo en el que supuestamente le lanzaba un dardo. Ante ello, Trece publicó un vídeo como respuesta en el que demostraba su enfado por su actitud durante todo este tiempo.

Su relación con el futbolista Reinier

Apenas unas semanas después de finalizar su noviazgo con Trece, Sofía Surferss se vio vinculada con el futbolista Reinier Jesus Carvalho, por aquel entonces jugador del Real Madrid.

A pesar de que nunca compartieron una imagen juntos, la influencer fue fotografiada en compañía de la sobrina del futbolista y con varios guiños, como la camiseta de la selección brasileña con el número del deportista o diferentes canciones del país carioca.

La rapidez con la que Surferss comenzó a compartir contenido que se podría asociar con el futbolista llevó a algunos usuarios de las redes sociales a insinuar que había sido infiel a su exnovio Trece. Unas afirmaciones que rápidamente desmintió: "No le he puesto los cuernos a mi expareja. Lo que yo haga después de mi relación os la tiene que pelar, y ni siquiera sabéis si he hecho algo o no", dijo en X (antes Twitter) en 2023.