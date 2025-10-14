CON EVA SORIANO Y NACHO GARCÍA

Cuerpos especiales | Con Mushkaa - martes 14 de octubre de 2025

Cuerpos especiales nos regala un programa con Jorge Yorya y su desglose de las teorías conspiratorias y manías del futbolista Marcos Llorente, mientras que la Patrulla Chiquilla nos aconseja sobre cómo hacernos amigos del nuevo compañero de trabajo. Alba Cordero habla de los segundos discos de artistas y Espido Freire analiza la letra de Mi nombre de Leire Martínez. Además, visita el anti-morning show la artista urbana Mushkaa.