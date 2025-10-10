CON NACHO GARCÍA Y ALBA CORDERO

Cuerpos especiales | Con Daniel Guzmán - viernes 10 de octubre de 2025

El actor y director Daniel Guzmán llega a Cuerpos especiales para hablar de su nueva película, La deuda, en un programa en el que Alba Cordero se vuelve a poner a las riendas junto a Nacho García. Dani Piqueras reta a los presentadores con Dame una pista y descubre el oficio oculto y Bertus llega con sus reviews, esta vez sobre pasar la ITV. También conocemos las canciones favoritas de Alba Correo de Harry Styles, mientras que Sanguino desmenuza el nuevo poemario de Matthew McConaughey. Y Javi Sánchez expone los cantantes favoritos de los oyentes que vienen de familias de artista.