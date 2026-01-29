Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Pablo Rivero - jueves 29 de enero de 2026

Pablo Rivero vuelve a Cuerpos especiales para hablar de su nuevo libro, La Canguro, y llevarse los halagos de Eva Soriano. También se pasa por el programa Jorge Yorya, Alba Cordero repasa sus Tiny Desk favoritos y Santos Solano responde a la pregunta ¿por qué sabes lo que tienes que hacer y no lo haces? En el capítulo Eva le grita a una nube, la presentadora se queja de la gente que no se lava el pelo.