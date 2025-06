Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Pelle Almqvist, vocalista de The Hives - lunes 16 de junio de 2025

Pelle Almqvist, vocalista del grupo de rock The Hives, se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Enough is enough, el single adelanto del nuevo álbum de la banda The Hives Forever Forever The Hives, y ha charlado acerca de qué podrá escucharse en este nuevo proyecto y sobre el empleo de la IA en la música. Además, Elena Beltrán elabora un Top de 5 secundarios de la mitología griega y Juan Sanguino habla de la nueva portada de Sabrina Carpenter.