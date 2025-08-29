Qué ha pasado con el polémico concierto de Henry Méndez en Vallecas: ¿por qué no se cancela?

Henry Méndez se encuentra en el punto de mira mediático tras las declaraciones que dio en su concierto. Entre abucheos, el cantante de Tiburón dijo: "Vota a quien te dé la gana, vota a [Santiago] Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana", sentenció. Después, dijo: "Les voy a decir una cosa, yo no soy socialista. ¡Odio a los rojos!".

Entre el 5 de agosto y el 14 de septiembre tendrán lugar las fiestas de Villa de Vallecas, distrito madrileño del que es votante de izquierdas un 54 % de la población. La programación para estas fechas es designada por el ayuntamiento, que en este caso, lidera el PP de Almeida.

Tras este suceso, han sido muchos los vecinos que han pedido la suspensión del artista en sus fiestas. En representación, el PSOE de Villa de Vallecas ha pedido la cancelación del concierto argumentando que "el dinero público no puede ir dirigido a crear odio y enfrentamiento".

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha zanjado la polémica manteniendo la actuación. Así, lo ha expresado el concejal popular de Políticas Sociales, José Fernández: "No creemos en la cultura de la cancelación. La cultura no tiene ideología. No compartimos declaraciones desafortunadas donde se incluye la palabra odio, pero lo que no vamos a hacer es cancelar la actuación".

Ante tal debate, Méndez ha reaccionado a la polémica con un comunicado en el que pide disculpas "a todas las personas que se han sentido agraviadas por el comentario", aunque también ha recalcado que: "el vídeo no se ha publicado en su totalidad". "No guardo odio ni rencor en mi corazón para nadie, independientemente de ideología [...]. Intenté parar una situación donde se repiten cánticos de odio al presidente del país", añadió.

Aunque las disculpas se han agradecido, el debate sigue vivo en redes sociales.

Dasoul sustituye a Henry Méndez en las Fiestas Mayores de Elda

A diferencia de lo sucedido en el sur de Madrid, el Ayuntamiento de Elda ha decidido cancelar la actuación de Henry Méndez programada para el 9 de septiembre, considerando "inaceptables las declaraciones de odio". En su lugar, el artista canario Dasoul se encargará de hacer vibrar al público eldense, con temas como Vuela corazón o De lao a lao.