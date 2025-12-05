Con Nacho García y Lalachús

Cuerpos especiales | Con Óscar Casas y Ana Jara - viernes 5 de diciembre de 2025

Óscar Casas y Ana Jara presentan la película Me has robado el corazón y sacan su lado más competitivo jugándose una cena a todo o nada. Bertus le pone nota a salir a ver las luces de Navidad y Juan Sanguino analiza el fenómeno Drag Race. Además, se abre la segunda semana de votaciones del concurso Pueblos especiales y Nacho García y Lalachús proponen planes originales para el fin de semana.