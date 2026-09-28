Kacey Musgraves protagoniza un sentido homenaje a Dolly Parton en los MTV VMAs

La cantante Kacey Musgraves ha sido la protagonista de uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de los MTV VMAs 2026 al encarnar el homenaje que se ha brindado al legado a la estrella del country recientemente fallecida Dolly Parton.

La joven estrella del género cantó I Will Always Love You, una de las canciones más reconocidas de la de Tenesse que consiguió alzarse como un hit mundial gracias a la interpretación de Withney Houston para la banda sonora de la película El guardaespaldas.

Una actuación en la que se advierte la emoción que siente Kacey Musgraves ante la interpretación de una canción de su ídolo, a quien siempre mostró una gran devoción y cuyo fallecimiento afectó profundamente. "Dolly. 💔 Esto duele de verdad, de verdad", escribió nada más conocerse la noticia el pasado mes de agosto.

De hecho, incluso se puede llegar a atisbar una suerte de homenaje estilístico por parte de la joven cantante, queriendo emular alguno de los elementos que caracterizaron la puesta en escena de Dolly Parton a lo largo de su carrera y, más concretamente, durante la etapa en la que conducía su propio programa de variedades a finales de los años 70 y 80.

Desde que se produjo el fallecimiento de Dolly Parton el 25 de agosto, los homenajes a lo largo de todo el territorio estadounidense no han dejado de sucederse por parte de artistas como Miley Cyrus, la propia Musgraves o Reba McEntire durante la entrega de los premios Emmy.

Esta actuación en los MTV VMAs se suma, así, a la ola de recuerdo hacia una artista que destacó mucho más allá de sus canciones gracias a su actitud positiva y filantrópica durante décadas.