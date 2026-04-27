Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Veintiuno - lunes 27 de abril de 2026

Veintiuno visita Cuerpos especiales para presentar Troya, su nueva canción. Eva y Nacho debaten con Alba Cordero y Dani Piqueras sobre hacer planes solos o en grupo. Jorge Yorya habla de la historia de Jennifer Castro, una chica brasileña que pagó el extra para poder sentarse en ventanilla y que se negó a ceder su asiento a un niño que quería sentarse en su sitio. Además, Arturo Paniagua habla de la banda británica de heavy metal Judas Priest y Javi Sánchez repasa los últimos lanzamientos musicales.