Con Nacho García y Alba Cordero

Cuerpos especiales | Con Pilar Coronado - miércoles 10 de junio de 2026

La actriz de doblaje Pilar Coronado visita a Nacho García y Alba Cordero para hablar de su carrera y poner nota a la imitación de Steve Urkel de Roberto Rahona. Los presentadores leen las notas del buzón de quejas del programa y Jorge Yorya comenta la nueva faceta musical de Ronaldinho. Además, Carmen Romero se imagina la reunión en la que se inventó el horóscopo y como cada miércoles Nacho comenta los salseos del corazón.