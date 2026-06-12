Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Carminho - viernes, 12 de junio de 2026

Carminho visita Cuerpos especiales para hablar de su nuevo disco. Bertus pone notas a las apps para vender cosas de segunda mano (cuatro estrellitas morente), Juan Sanguino repasa la historia de Toy Story y en la sección A puro fomo se ponen dos planes sobre la mesa: ayudar a amigos con una mudanza o hacer un tour por la ciudad bailando.