Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Carminho - viernes, 12 de junio de 2026

Carminho visita Cuerpos especiales para hablar de su nuevo disco. Bertus pone notas a las apps para vender cosas de segunda mano (cuatro estrellitas morente), Juan Sanguino repasa la historia de Toy Story y en la sección A puro fomo se ponen dos planes sobre la mesa: ayudar a amigos con una mudanza o hacer un tour por la ciudad bailando.

Europa FM

Madrid12/06/2026 13:40

LUNES 15

COLABORADOR

Jorge Yorya

Arturo Paniagua

Invitada

Zahara

MARTES 16

COLABORADOR

Jorge Yorya

Invitado

Rodrigo Cuevas

MIÉRCOLES 17

COLABORADORES

Jorge Yorya

Carmen Romero

Invitada

Mafalda Cardenal

JUEVES 18

COLABORADORES

Jorge Yorya

Santos Solano

Invitada

Belén Aguilera

VIERNES 19

COLABORADORES

Bertus

Juan Sanguino

Invitado

La Paloma