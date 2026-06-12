Cuerpos especiales | Con Carminho - viernes, 12 de junio de 2026
Carminho visita Cuerpos especiales para hablar de su nuevo disco. Bertus pone notas a las apps para vender cosas de segunda mano (cuatro estrellitas morente), Juan Sanguino repasa la historia de Toy Story y en la sección A puro fomo se ponen dos planes sobre la mesa: ayudar a amigos con una mudanza o hacer un tour por la ciudad bailando.
LUNES 15
COLABORADOR
Jorge Yorya
Arturo Paniagua
Invitada
Zahara
MARTES 16
COLABORADOR
Jorge Yorya
Invitado
Rodrigo Cuevas
MIÉRCOLES 17
COLABORADORES
Jorge Yorya
Carmen Romero
Invitada
Mafalda Cardenal
JUEVES 18
COLABORADORES
Jorge Yorya
Santos Solano
Invitada
Belén Aguilera
VIERNES 19
COLABORADORES
Bertus
Juan Sanguino
Invitado
La Paloma