CON EVA SORIANO Y NACHO GARCÍA

Cuerpos especiales | Con Nia - jueves, 11 de junio de 2026

Nia visita Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Nacho García de su segundo álbum, Romería Negra. Además este jueves vuelve DUPYDAA con un artista de renombre internacional. Jorge Yorya sigue hablando de fútbol, aunque estaba vez se centra en la medida de Donald Trump que ha prohibido a los influencers que viajan a EEUU que moneticen el contenido que graben y Santos Solano explica la capacidad del ser humano de adaptarnos a situaciones supercomplicadas. En la sección Eva le grita a una nube, la presentadora se muestra a favor de las parejas que viven en casas separadas.