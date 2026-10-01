Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha - jueves, 2 de octubre de 2026

Eva Soriano y Nacho García visitan Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para unirse a VIII Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha y charlar con su alcaldesa, Rosa Melchor. Carmen Romero les acompaña y les cuenta la historia de cómo surgió el trabajo remunerado y Alba Cordero propone un ranking con las mejores canciones de Shakira. Y de Shakira habla también en Nacho en la sección de cotilleos, mientras que Eva se convierte en Evidente Soriano para leer el futuro a la gente del público. ¡Uno hasta le tira los trastos!

Con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Nacho García y Eva Soriano - completo Cuerpos especiales

Europa FM

Madrid 01/10/2026 12:23