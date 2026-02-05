Con Nacho García y Lalachús

Cuerpos especiales | Con Yarea - jueves 5 de febrero de 2026

Eva Soriano está Londres para entrevistar a Margot Robbie y Jacob Elordi y en su lugar está Lalachús junto a Nacho García. Los dos presentadores reciben a Yarea, que presenta su tercer álbum de estudio y habla de cómo es componer con Dani Fernández. También nos visita Jorge Yorya para hablar de los retiros de silencios, la nueva moda entre los influencers, y Santos Solano, con un análisis de la importancia de la culpa.