Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Xoel López - martes 3 de febrero de 2026

Xoel López presenta su nueva canción, Cupido (muerte al amor romántico), y habla de su próximo disco, que se sacó de la manga. Dani Piqueras habla de los celos entre hermanos en la sección Padre de dragones. Jorge Yorya analiza el nuevo fenómeno de internet, la segunda parte de El Diablo se viste de Prada. La Patrulla Chiquilla comparte sus consejos para sobrellevar los viajes en coche cuando son muy largos. Y Espido Freire analiza la letra de El Camaleón de King África