Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Luis Fonsi - lunes 2 de febrero de 2026

Luis Fonsi vuelve a Cuerpos especiales para presentar su tema Cambiaré, su colaboración con Feid en la que da un giro a su música. Javi Sánchez repasa los lanzamientos musicales más destacados de la semana, Arturo Panigua habla de la primera fase del Melodifestivalen y, ya de paso, analiza el resultado de la noche de los Grammy y Jorge Yorya analiza la trayectoria de Khaby Lamee, el tiktoker más grande del mundo que cumple con todos los checks de un buen tiktoker.