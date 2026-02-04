Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Carlos Cuevas y Miguel Bernardau - miércoles 4 de febrero de 2026

Carlos Cuevas y Miguel Bernardau presentan La Fiera, la película sobre los precursores del salto base en España. Bertus irrumpe en miércoles para hablar de los cumpleaños de adultos. Y Jorge Yorya comenta el nacimiento de Moltbook, la red social para los bots de inteligencia artificial. Además, como todas las semanas, Nacho García repasa las revistas del corazón con Eva Soriano.