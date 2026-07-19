El quinteto valenciano Spanish Brass, encargado del himno de España en la final del Mundial

Que el Himno de España no tenga letra no permite llevar un cantante de talla internacional a interpretarlo en la final del Mundial de fútbol, como hace Argentina con María Becerra. En su lugar, la Selección española está acompañada del quinteto valenciano Spanish Brass.

El grupo, encargado de la banda sonora de La Roja al inicio del partido, compartió la noticia a través de un comunicado publicado en Instagram.

"Tenemos una noticia muy importante que daros. Mañana tendremos el inmenso honor de interpretar el Himno Nacional de España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se celebrará en Nueva York", dice el texto publicado este sábado.

La banda compartió la noticia junto a una foto de los cinco y palabras de agradecimiento a la organización. "Es un auténtico privilegio formar parte de un acontecimiento de esta magnitud y llevar nuestra música a uno de los escenarios más importantes del mundo", continúa el comunicado.

Spanish Brass cierra la publicación expresando su "más sincero agradecimiento a FIFA" por confiar en ellos y brindarles la oportunidad de vivir un momento tan especial. "¡Nos vemos en la final!".

Este quinteto de metales, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en la música de cámara, fue galardonado en 2020 con el Premio Nacional de Música, desarrolla su actividad musical tanto por España como en el extranjero, y ha actuado en más de 60 países desde su creación en 1989.