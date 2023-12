¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 11 al 15 de diciembre

Después de una semana breve, toca volver a la realidad con las pilas bien recargadas. Cuerpos especiales arranca la semana con algunas de las voces más especiales del panorama nacional, como Íñigo Quintero, el primer español en alcanzar en solitario el Top 1 de la lista global de Spotify.

Eva y Nacho -y sus colaboradores- regresan a los micrófonos para ayudarnos a sobrellevar el frío y darnos la dosis necesaria de humor y chisme. ¡Consulta a todos los invitados de la semana!

Lunes, 11 de diciembre - Íñigo Quintero

Empezamos con un invitado muy TOP. Íñigo Quintero nos visita el lunes después de arrasar con su canción Si no estás y convertirla en la primera de un solista español que llega a lo más alto en Spotify. Dos meses después, ha lanzado el tema Lo que queda de mí, en el que analiza cómo ha sido su vida desde ese momento.

Se suman a la fiesta Elena Beltrán y Juan Sanguino.

Martes, 12 de diciembre - Víctor Clavijo

Nos ponemos el traje de los estrenos para recibir a Víctor Clavijo, el actor protagonista de la película La espera. Dirigida por F. Javier Gutiérrez, el thriller cuenta la historia de Eladio y el desplome de su vida después de haber aceptado un soborno.

Bertus y Santos Solano nos acompañan con sus secciones.

Miércoles, 13 de diciembre - Morgan

La banda Morgan estará con nosotros el miércoles mientras continúa legendaria por él. Arrasaron en el WiZink Center (Madrid) y están preparando un final apoteósico en la capital en dos salas a principios de 2024.

Los colaboradores que nos traen sabiduría, humor y cotilleo son Arturo Paniagua y Adri Romeo.

Jueves, 14 de diciembre - Morat y J. A. Bayona

Y siguiendo con grupos de éxitos, los chicos de Morat acaban de lanzar su disco Antes De Que Amanezca. Incluye una canción en inglés, Someone I used to know junto a James TW.

No termina aquí... El jueves es día de visita doble porque se pasa por los micros J. A Bayona, que ha arrasado en las nominaciones de los Premios Goya 2024, con 13 opciones a galardón. Destaca en una de las categorías más importantes, Mejor película, con La sociedad de la nieve.

Moda y cine con María Guerra y Ana Locking.

Viernes, 15 de diciembre - Inés Hernand

Y cerramos con una cómica como un templo, Inés Hernand, que trabaja junto a Mercedes Milá en el programa de televisión No sé de qué me hablas.

Los últimos colaboradores son Miguel Campos y Laura Del Val.

El fin de semana coge los micros Javi Sánchez, que repasa los mejores momentos de la semana los sábados y domingos de 08:00 a 10:00 horas.