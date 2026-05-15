¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 18 al 22 de mayo

La tercera semana de mayo sube las temperaturas y Cuerpos especiales nos trae nuevos invitados al estudio, por donde se pasarán también los colaboradores habituales y nuestros presentadores de confianza.

Además Pilla la cita y gana la guita sigue repartiendo dinero para alegrar la mañana a los oyentes y Pueblos especiales enfrenta nuevos pueblos para encontrar a los más molones de España. El lunes se abre nuevo concurso para añadir una nueva localidad a la lista del programa.

¡No te pierdas detalle y disfruta de una mañana de risas con Eva Soriano, Nacho García y Lalachus!

Lunes, 18 de mayo

La semana arranca con risas de la mano de Jorge Yorya y su sección Acaba de pasar y mucha música, con nuestro experto de confianza Arturo Paniagua.

Martes, 19 de mayo - Mamen Mendizábal

Con el gran talento para la comunicación que tiene, Mamen Mendizábal llega al programa para presentar la nueva temporada de Anatomía de... en La Sexta, con invitados como María del Monte, Paco León y Yolanda Ramos.

Y qué sería de un martes en cuerpos especiales sin el análisis cultural de Espido Freire y Jorge Yorya con lo que se mueve en redes.

Miércoles, 20 de mayo - Nil Moliner

La música del buen rollo aterriza el miércoles en el morning de la mano de Nil Moliner, que llega con nueva música de la mano de su álbum Nexo, con estreno el 22 de mayo. El proyecto ya nos ha presentado canciones como Álex, Tu cuerpo en braille y Me acuerdo de ti.

Una nueva reunión de la que surgió un invento clave será contada por Carmen Romero, mientras que Jorge Yorya nos actualizará con historias virales en redes.

Jueves, 21 de mayo - Zetak

El grupo de música pop electrónica navarro Zetak llega para charlar con Eva y Nacho de todos los logros que están consiguiendo, como llenar por primera vez en la historia con un proyecto vasco un estadio en euskera. Un show que ha hecho sold out el 19 de junio de 2026 en San Mamés, Bilbao.

El jueves también tendremos a Jorge Yorya y a nuestro psicólogo de confianza Santos Solano.

Viernes, 22 de mayo - María José Llergo

María José Llergo aterriza de nuevo en Cuerpos especiales con su nuevo proyecto entre manos: su álbum El juego llega este 21 de mayo, por lo que le contará a Eva y Nacho todos los entresijos del proyecto.

Como es habitual cerrarán la semana Juan Sanguino con su drama pop y Bertus, dispuesto a poner a la vida estrellitas morente.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.