Nil Moliner detalla cómo le regaló una canción a Dani Fernández y acabó siendo un hit

Nil Moliner y Dani Fernández son grandes amigos. Los artistas comparten siempre que pueden el cariño y admiración que sienten el uno por el otro, que también se puede ver muchas veces en directo en conciertos.

Tanto es así que Nil Moliner está detrás de uno de los grandes éxitos de Dani Fernández. Así lo ha contado él artista en el podcast Klab, donde el catalán ha relatado con mucha naturalidad cómo le regaló a su amigo una canción que acabó siendo un hit.

El intérprete de Tu cuerpo en Braille ha explicado que, un día componiendo, le salió una melodía que no quería usar para él mismo: "Estaba yo un día componiendo en mi casa tan tranquilo, hice un estribillo, lo grabé y vi que era muy de Dani Fernández".

"Lo exporté, se lo envié y le dije: 'Hermano, quédate esto que he hecho que me recuerda a ti'", hizo sin dudarlo Moliner. "Fue maravilloso. De hecho, la canción se llama Dile a los demás y es una canción que llegó a número 1", celebra el artista de manera altruista.

Y aunque se la regaló, Dani Fernández quiso darle el mérito que merecía su compañero con los porcentajes pertinentes de ganancias por derechos de autor.

"Entre amigos y hermanos pasa esto", resume Moliner sobre esta anécdota.