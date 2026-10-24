¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 26 al 30 de octubre

Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00

Cuerpos especiales se adentra en una semana con invitados muy variados y un gran lanzamiento musical para finalizar.

El lunes nos visita Azúcar Moreno, el dúo conformado por las hermanas Antonia y Encarna Salazar, que presentarán su nuevo sencillo Nada, y el viernes cerramos con Álvaro de Luna y el lanzamiento de su nuevo álbum, Azulejos. Además, los actores Adrián Lastra y Pepón Nieto comentarán sus nuevos proyectos interpretativos.

Descubre todo sobre la semana y no olvides que en Pueblos especiales siguen buscando las localidades más molonas de España y Pilla la cita y gana la guita continúa llenando los bolsillos de los oyentes del morning de Europa FM.

Lunes, 26 de octubre - Azúcar Moreno

Tras décadas sobre el escenario, Antonia y Encarna Salazar, las hermanas Azúcar Moreno, siguen creando buena música como su reciente tema Nada.

Arturo Paniagua iluminará el estudio con todo su conocimiento musical.

Martes, 27 de octubre - Adrián Lastra

Adrián Lastra, protagonista del que muchos han calificado como el gran estreno del otoño, Fiesta Pagana, llegará a Cuerpos especiales para contar todos los detalles sobre esta película que recorre el legado de la banda de folk metal Mägo de Oz.

Por su parte, Jorge Yorya volverá a ilustrar a los oyentes con su conocimiento de internet como el Profeta de la red.

Miércoles, 28 de octubre - Pepón Nieto

El incombustible Pepón Nieto vuelve al programa para hablar, entre otras cosas, de La pasión infinita, la obra de teatro en la que ejerce una suerte de papel de metainterpretación al interpretar a un hombre que quiere ser actor.

La cómica Carmen Romero traerá su particular visión de la Historia.

Jueves, 29 de octubre - Por determinar

El psicólogo de cabecera de Cuerpos especiales, Santos Solano, seguirá divulgando conocimiento acerca de la salud mental.

Viernes, 30 de octubre - Álvaro de Luna

Álvaro de Luna tiene el viernes marcado en el calendario por el lanzamiento de su nuevo álbum, Azulejos, y llegará dispuesto a contar sus sensaciones.

Bertus y Juan Sanguino brindarán sus secciones habituales.

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