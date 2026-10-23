Dani Martín, obligado a reprogramar sus conciertos de Barcelona por "una situación familiar de extrema gravedad"

Dani Martín, en el concierto del 28 de mayo de 2026 en París. | Getty Images

"Por motivos de una situación familiar de extrema gravedad, Dani Martín no va a poder llevar a cabo los conciertos previstos para hoy y para mañana en Barcelona".

Con estas palabras arranca el comunicado publicado por el cantante en sus redes sociales este viernes 23 de octubre solo unas horas antes del inicio del que iba a ser el primero de sus dos conciertos en el Palau Sant Jordi.

El intérprete de Carpe Diem se ha visto obligado a reprogramar las dos citas, que marcaban el fin de la gira 25 P*t*s Años, y emplaza a sus seguidores a estar atentos porque "en las próximas fechas podremos comunicar la reprogramación de estos conciertos".

En su texto no da más detalles sobre la situación familiar y pide disculpas por los problemas "que esta situación pueda acarrear" a quienes ya tenían entrada y habían programado su fin de semana en torno a la cita.

El cantante, que arrancó su tour en 2025 en Madrid, con diez conciertos en el Movistar Arena, retrasa así la despedida de una gira que le ha llevado a recorrer más de 20 ciudades españoles y a actuar en Londres, París y Ciudad de México.