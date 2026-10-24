Patti Smith canta 'Wing' a capela y transmite esperanza al recoger el Premio Princesa de Asturias de las Artes

Patti Smith ha sido uno de los rostros protagonistas este viernes 23 de octubre durante la tradicional ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo. La familia real ha presidido la entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año ha cumplido su 46.ª edición.

Junto a las gaitas tradicionales que inundan cada edición de la entrega de premios con su interpretación de los himnos de España y Asturias, en esta ocasión ha sido también la voz de la 'madrina del punk', a punto de cumplir 80 años, la que ha llenado el Teatro Campoamor.

Patti Smith ha amenizado la jornada cantando a capela su canción Wing. Ha sido una actuación improvisada que desconocía la organización del acto y con la que ha finalizado su discurso tras recoger el premio de las Artes esta artista, que llegó a las puertas del Teatro Campoamor con dos trenzas que se deshizo delante de las cámaras, soltándose la melena para entrar.

La cantante compuso Wing para su hija tras la muerte de su padre Fred 'Sonic' Smith y sus primeras estrofas rezan: "Yo era un ala en el cielo azul / Surcaba sobre el océano / Surcaba sobre España / Y era libre / No necesitaba a nadie". La interpretación ha sido recibida con una fuerte ovación.

El discurso de Patti Smith

La cantante y poeta estadounidense ha señalado que el Premio Princesa de Asturias de las Artes con el que ha sido distinguida constituye para ella un incentivo "para seguir trabajando y evolucionando" y para encontrar "nuevas formas de ayudar del mejor modo posible a la gente y dar esperanza y estabilidad a las nuevas generaciones".

En su discurso, Patti Smith ha señalado que un reconocimiento como este le permite, tanto a ella como al resto de los premiados, detenerse a reflexionar sobre lo que han logrado en la vida hasta ahora.

Ante un auditorio compuesto por autoridades civiles, líderes empresariales y culturales y miembros del cuerpo diplomático, la 'madrina del punk' ha señalado que quienes comparten este año alguno de los ocho Premios Princesa de Asturias "han contribuido a mejorar el bienestar del mundo y de las personas".

"Son referentes que promueven la alegría, protegen el medioambiente, exploran con audacia, defienden los derechos humanos, incentivan la curiosidad intelectual y constituyen una fuente de orgullo. Me siento muy afortunada de hallarme entre ellos", ha apuntado la autora de un himno como People have the power sonriente y con su habitual aspecto de chaqueta negra y larga melena de color perla.

Tras ofrecer dos conciertos en Asturias, el primero de los cuales coincidió con el 50 aniversario de su primer recital en España, y de participar en una interpretación por sorpresa de su People have the power junto a unas tres mil personas, la coautora de Because the night ha agradecido "la amabilidad y consideración" que ha recibido del país en el que autores como Picasso o García Lorca inspiraron buena parte de su obra. "Todos nos iremos de aquí con un premio mayor que el que anticipábamos, el de la amistad duradera", ha concluido la autora estadounidense.