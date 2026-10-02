¿Quién viene esta semana a Cuerpos especiales? Los invitados del 5 al 9 de octubre

Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00

Activa el despertador a partir del lunes 5 de octubre porque la semana viene fuerte en Cuerpos especiales. Eva Soriano, Nacho García y Lalachus ya están listos para recibir a los mejores invitados en el estudio del morning de Europa FM y repartir 500 euros diarios en nuestro concurso Pilla la cita y gana la guita.

También los colaboradores habituales del programa están en sus puestos para acudir puntuales a la cita con nuestros oyentes y alegrarnos las mañanas de otoño.

Ponte al día de lo que se avecina y prepárate para disfrutar de una semana de risas y buen rollo.

Lunes, 5 de octubre - Supremme Deluxe

Empezamos la semana entre amigos. Supremme Deluxe viene el lunes para hablar con Eva y Nacho de la gira Intimísimo y de su nuevo proyecto El Cabaret de los hombres perdidos con solo ocho fechas en Madrid.

También vendrá nuestro colaborador experto en música Arturo Panigua. ¿Qué se traerá esta vez?

Martes, 6 de octubre - Rosa León

La cantautora Rosa León viene el martes al estudio para hablar de su nuevo disco y del concierto presentación que hizo en el Teatro Zarzuela de Madrid y en el que estuvo acompañada de Joan Manuel Serrat, Ana Belén y Rozalén, entre otros.

A ella se unirá Jorge Yorya, que nos acercará a lo último que está pasando en internet.

Miércoles, 7 de octubre - Javier Morgade y Carlos Santos

Nos vamos a otro clásico de la música: Raphael. Los actores Javier Morgade y Carlos Santos vienen el miércoles al estudio para hablar de la serie en que dan vida al cantante de Yo soy aquel.

También hablaremos de inventos y de las reuniones que dieron donde se crearon con la cómica Carmen Romero.

Jueves, 8 de octubre - David Bustamante

David Bustamante viene el jueves para hablar de El Zorro, el musical que protagoniza en el Teatro La Latina de Madrid a partir del 25 de noviembre. ¿Vendrá con la capa?

Además, estará con Eva y Nacho nuestro psicólogo de cabecera Santos Solano.

Viernes, 9 de octubre - José Mota y Olivia Molina

El final de la semana llega con José Mota, que presenta su debut como director. El humorista no estará solo, lo acompaña la actriz Olivia Molina, protagonista de Arriba tutto.

También se unen nuestros habituales Bertus y Juan Sanguino.

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